星野リゾートでは、メロンや葡萄、シャインマスカットなどのフルーツから、きのこやポテトサラダまで、地域の風土をグラスに表現した「旅のご当地パフェ」を提供している。【BEB5土浦】「紫陽花ミニパフェ」(1,000円)近年、日本の飲食業界においてパフェは単なる食後のデザートの枠を超え、1日の締めくくりに味わう「夜パフェ」文化の全国的な定着や、精巧なビジュアルを目的としてその土地へ足を運ぶきっかけとなる「旅の主役」へ