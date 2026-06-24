星野リゾートが展開する温泉旅館「界 秋保」(宮城県仙台市)は9月1日から、「伊達な茶会アフタヌーンティー」(1名 5,500円)をせせらきラウンジで提供する。秋の「伊達な茶会アフタヌーンティー」○シングルモルト宮城峡と和紅茶が溶け合うオリジナルカクテル乾杯の1品に用意したのは、ニッカウヰスキーとのコラボレーションにより、宮城の地で育まれた「シングルモルト宮城峡」を使用したオリジナルカクテル。ベースとなるのは、世