【THQ Nordicデジタルショーケース2026】 8月8日4時 配信予定 THQ Nordicは、最新タイトル情報や映像を配信する番組「THQ Nordicデジタルショーケース2026」を8月8日4時からYouTubeとTwitch、Steamで公開する。 本映像では「Titan Quest II」、「Wreckfest 2」、「The Guild - Europa 1410」などの発売日情報や新作映像を公開予定。この他「Fatekeeper」、「Expediti