ウェザーニューズは6月23日、「猛暑見解2026」を発表した。2026年猛暑見解 夏の気温傾向○7〜9月の平均気温は全国的に平年より高い7月は太平洋高気圧の本州付近への張り出しが次第に強まり、梅雨前線が北上して低気圧が日本海を東進するようになる見込みだ。このため、低気圧に向かって南風が吹き込み、日本海側を中心にフェーン現象が発生し、猛暑となる日もありそうだという。その後、梅雨明けは概ね平年並の時期となる見込み。