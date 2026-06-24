北中米ワールドカップのメキシコ戦で0-1の敗北を喫し、グループステージで苦戦を強いられている韓国代表。とりわけ国内外で議論の的となっているのが、絶対的エースであるソン・フンミンの起用法と、早すぎる交代のタイミングだ。【写真】韓国レジェンドの“喝”「我々が日本に追いつくのは難しい」今大会の第1戦、第2戦と最前線でプレーしたソン・フンミンだが、相手ディフェンス陣の間で孤立する場面が目立ち、2試合に先発するも