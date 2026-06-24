元NCTのマークが、南部連合旗の模様が入ったTシャツを着用したことで論争に巻き込まれた。問題となったのは、人種差別や奴隷制擁護の象徴とされる南部連合旗の模様が入ったTシャツを着ていた点だ。【画像】マーク、脱退前「最後のステージ」で”涙”マークの所属事務所Upper Roomは6月23日、公式SNSを通じて長文の立場文を発表し、「最近公開された写真の中のヴィンテージTシャツにより、多くの方々に心配と不快感、失望をおかけし