BTSが、世界の音楽市場を揺るがしている。6月23日（現地時間）、米ビルボードの最新チャート（6月27日付）によると、BTSが6月12日にリリースした新曲『Come Over』が、メインソングチャート「Hot 100」に69位で初登場した。【話題】顔だけでなく中身も完璧…V、ファンへの“神対応”これは、グループ曲として通算39回目の「Hot 100」入りという大記録だ。フルアルバムのタイトル曲や正式な収録曲ではなく、予告なしにサプライズ公