とんかつ専門店「かつや」は6月26日、「海鮮三種とロースの醤油カツ丼」（税込946円）と「海鮮三種とロースの醤油カツ定食」（税込1,056円）を発売する。海鮮と肉の両方を楽しめる期間限定メニュー。販売店舗は国内の「かつや」（一部店舗を除く）で、食材がなくなり次第終了する。〈海鮮三種と豚ロースを盛り合わせ〉「海鮮三種とロースの醤油カツ」は、海老・鮭・イカの3種の海鮮フライと、食べ応えのある豚ロースカツを盛り合わ