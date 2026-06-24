日本メディアが韓国でW杯中継が見られなくなる可能性を報じた。これについて、当事者である韓国放送局が声明を発表した。【関連】「日本かよ！」日韓戦で“日章旗表示”のJTBCTBSは6月23日、「韓国でW杯中継が見られなくなる可能性高騰する放映権料などでテレビ局が財政難に一部支払えず担当者がFIFAと交渉中か」と独自に報道した。現在開催中の北中米W杯を韓国で中継している「JTBC」が、FIFA側に放映権料の一部を支払えてい