日本テトラパックは充填機だけでなく、殺菌装置やミキサーなども取り揃えており、コンセプト開発から製造、販促までサポートできることが強みだ。このほど、植物性プロテイン飲料の「Triplus トリプルプラントベーストプロテイン飲料」を開発し、飲料メーカー向けに提案している。6月2日〜5日に東京ビッグサイトで開催された「FOOMA JAPAN 2026」で初披露した。写真は同社容器の採用事例。同飲料は、大豆、ヒマワリの種、米を科学