【モデルプレス＝2026/06/24】乃木坂46の6期生・長嶋凛桜（ながしま・りお）が6月24日、自身の公式ブログを更新。足の怪我により、ライブを休演することを発表した。【写真】乃木坂新メンバー、直筆プロフィールで美文字披露◆長嶋凛桜、神奈川公演を休演長嶋は、同月24日・25日に横浜アリーナにて開催される公演「乃木坂46 真夏の全国ツアー2026」について「脚に痛みがあり、病院で診察を受け、診断結果をもとにスタッフさんと話