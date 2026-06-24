【GS-13 サーフェイサーエヴォ クリアー】 7月下旬ごろ 再販予定 価格：770円 ガイアノーツは、塗料「GS-13 サーフェイサーエヴォ クリアー」を7月下旬ごろに再販することを発表した。価格は770円。 本製品は、下地用塗料として上塗り塗料の効果や発色アップに特化したサーフェイサーで、整形色を活かす下地として想定