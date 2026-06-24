香川大学 香川大学大学院地域マネジメント研究科の佐藤勝典准教授らが監訳した学術書「社会的企業とウェルビーイング」（マイケル・J.ロイ、ジェーン・ファーマー原編著）が第24回日本NPO学会賞の優秀賞を受賞しました。 NPO、NGO、ボランティアに関する優れた研究や実践報告に贈られるもので、優秀賞は最優秀に次ぐ賞です。社会的企業が健康やウェルビーイング（幸福な状態）をどのように改