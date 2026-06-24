２３日、大連国際会議センターの遼作館で、遼寧省の無形文化遺産「大連貝彫」の作品を鑑賞する会議参加者。（大連＝新華社記者／潘碰竜）【新華社大連6月24日】中国遼寧省大連市で23日始まった世界経済フォーラム（WEF）の第17回ニューチャンピオン年次総会（2026夏季ダボス会議）に合わせ、会場の大連国際会議センターで同日、無形文化遺産を紹介する「遼作館」がオープンした。54の無形文化遺産項目と1300点以上の逸品を