２３日、金民錫首相と会談する李強総理。（大連＝新華社記者／黄敬文）【新華社大連6月24日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は23日午後、第17回ニューチャンピオン年次総会（2026夏季ダボス会議）出席のため訪中した韓国の金民錫（キム・ミンソク）首相と遼寧省大連市で会談した。