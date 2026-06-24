YouTuber・中町綾さんが手がけるスキンケアブランド「ASUNE（アスネ）」から、新たな美容液「Bamboo A Serum（バンブーAセラム）」が登場します。肌荒れや毛穴の目立ちに着目した処方で、ベタつきやキメの乱れなど、気になる肌悩みにアプローチ。さらに、人気アイテムを詰め込んだ限定セットも同時発売されます。毎日のスキンケアをアップデートしたい方はぜひチェックしてみてください♡ 肌荒れと毛穴悩