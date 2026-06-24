日本テレビ系『DayDay.』（月〜金前9：00）が24日に放送され、MCの山里亮太（南海キャンディーズ）が鹿児島県・霧島市の温泉施設で5歳の子どもが行方不明になっていることをめぐるネット上の動きに苦言を呈した。【写真】「だれ？」「イケおじ！」 山里亮太、メガネなしの近影番組では、警察や消防により捜索が続けられている現場の最新情報や、取材に応じた両親の胸中などを伝えた。VTR明け、山里は「一刻も早く見つかって