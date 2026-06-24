卓球の最新世界ランクが6月22日に発表されました。6月21日まで「WTTスターコンテンダー リュブリャナ」が開催。男子シングルスでは、戸上隼輔選手が準決勝でドイツのチウ・ダン選手を3−2のフルゲームで撃破。決勝ではブラジルのカルデラノ選手と1時間を超える激闘の末に4−3で勝利するなど、各国のエースを破り、頂点に立ちました。また篠塚大登選手との男子ダブルスも制して、大会2冠を達成しました。これで戸上選手は、3人抜き