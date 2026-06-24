長年の会社員生活を終えた解放感から、ずっと我慢していた夢の旅や大きな買い物に踏み切るシニア世代は少なくありません。「十分な老後資金があるから大丈夫」と未来を描いている人に、突如として冷や水を浴びせるのが、退職直後に発生する想定外の支出です。本記事では高橋正夫さん（仮名）の事例とともに、FP相談ねっと・認定FPの小川洋平氏が家計の「見える化」の重要性について解説します。※本記事は実話をベースに構成してい