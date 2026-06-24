国家人工知能（AI）応用パイロット実証基地（工業ソフトウェア）の建設が6月23日、山東省済南市で正式に着工しました。この基地は、「AI＋工業ソフトウェア」のために国家が整備する、統合シミュレーションワークショップ、算力プール、産業データセットを備えた国家レベルの共用基盤です。同基地は、研究開発・設計、製造・生産制御、業務管理の3種類の工業ソフトウェアに焦点を当てており、既に100以上の工業応用シナリオを整理