元プロ野球選手の中田翔さんは6月22日、自身のInstagramを更新。イケメンな息子の顔出しショットを披露しました。【写真】中田翔のイケメン息子の顔出しショット「兄を見つめる弟の顔が」中田さんは「バームクーヘン！！」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目は長男がバット型バームクーヘンの柄を持ち、先端にかぶりつく様子です。2枚目はバームクーヘンをバットのように振りかぶるイケメンな長男と、それを切なそうに見つめるかわ