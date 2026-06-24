「“特別な”カローラスポーツ」登場に反響あり！トヨタの台湾法人は2026年5月5日、「カローラスポーツ」の特別仕様車として「カローラスポーツ60周年アニバーサリー・エディション（The 60th）」を発売しました。カローラは1966年の誕生以来、世界150以上の国と地域で累計5000万台以上が販売されてきたトヨタの代表的なグローバル車です。【画像】超カッコいい！ これがゴールド仕立ての「特別なカローラ」です！現行の12代