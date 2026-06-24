岡山大学学術研究院環境生命自然科学学域の田村隆教授らの研究グループは、抗ウイルス・抗原虫（寄生虫を体内で駆除するための）作用を持つ核酸系抗生物質シネフンギンの生産が、熱ストレスおよび酸ストレスによって大きく向上する条件を確立するとともに、抗ウイルス剤の増産を支えるタンパク質品質管理遺伝子群（分子シャペロン＝細胞内でタンパク質が正しい立体構造〈フォールディング〉をとり、機能を獲得するのを