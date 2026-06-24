「ねこねこ食パン」などを展開するオールハーツ・カンパニーは、7月10日（金）から、各ベーカリー＆パティスリーブランドより初の「夏の福袋」を新発売する。【写真】めっちゃお得！各ブランドの福袋の中身■魅力的な福袋が勢ぞろい今回数量＆期間限定で発売される「夏の福袋」は、初登場の三角保冷バッグに、各ブランドの人気商品とお得な商品引換券を詰め合わせた2600円の福袋。2002年創業のベーカリー「ハートブレッド