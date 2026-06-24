王国ブラジルの10番を背負ったレジェンドも称賛した。ポルトガル代表は現地６月23日、北中米ワールドカップのグループステージ第２節（Ｋ組）でウズベキスタン代表とヒューストン・スタジアムで対戦。５−０で大勝した。主将のクリスティアーノ・ロナウドは、初戦のDRコンゴ戦（１−１）では不発だったが、ウズベキスタン戦では圧巻の活躍を見せる。６分と39分に得点を挙げ、チームを勝利に導いた。また41歳のストライカー