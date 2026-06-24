サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２３日、米ヒューストンで１次リーグＫ組のポルトガル―ウズベキスタン戦が行われ、ポルトガルが５−０で快勝した。ポルトガル５−０ウズベキスタンポルトガルが今大会初勝利。６分、ロナルドが自身のＷ杯記録を更新する６大会連続ゴールを挙げて先制。ロナルドは２点リードの３９分にも、速攻から自身２点目を決めて突き放した。ウズベキスタンは相手のスピードに翻弄（ほ