お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（48）が24日、MCを務める日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）に出演。鹿児島県霧島市にある温泉施設で、家族と入浴中だった熊本県八代市に住む5歳の男児が行方不明になっていることについて言及した。男児が行方不明になったのは21日午後3時15分ごろで、鹿児島県警は施設の近くに川があり、転落して流された可能性があるとみている。県警によると午後3時35分ごろ、施設