早くも熱波に見舞われた欧州で、アパートの建物の外壁に見られるエアコンの室外機＝5月23日、スペインのマドリード/Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images（CNN）過酷な熱波到来の頻度が高まっている欧州。記録的な猛暑が続く中で、逃げ場はほとんどない。エアコンのある家は極めて少なく、住民は扇風機や保冷剤、冷たいシャワーなどで暑さをしのぐ。住宅のエアコン普及率は、米国の90％に対し、欧州はわずか20％程度にとどまる。