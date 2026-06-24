予測市場と呼ばれる、現実の出来事を賭けの題材にするプラットフォームが欧米圏で人気を集めています。新たに、Metaが予測市場アプリの開発に乗り出したとニューヨーク・タイムズが報じました。Meta Has Created a Prediction Markets App - The New York Timeshttps://www.nytimes.com/2026/06/23/technology/meta-prediction-markets-app.html事情に詳しいMeta従業員2名によると、Metaのマーク・ザッカーバーグCEOが予測市場アプ