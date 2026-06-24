◆米大リーグツインズ―ドジャース（２３日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２３日（日本時間２４日）、敵地・ツインズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。悪天候で予定より２８分遅れで試合が始まった中、２―２の４回１死一、三塁で迎えた第３打席は右腕ボースからきっちり勝ち越しの左犠飛を打ち上げた。直前に生まれた９番ロビンソンの今季初安打をいかした。２番パヘ