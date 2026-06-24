日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は２４日、神奈川・新江ノ島水族館でイルカの赤ちゃんが誕生したことを報じた。バンドウイルカの赤ちゃんで同水族館では人工授精による２例目の誕生であることを紹介。１９日に雄のイルカが誕生したと伝えた。ＭＣの山里亮太は「今後ショーとかに出てくるんでしょうね」と赤ちゃんイルカの映像を見ながら目を細めた。水曜コメンテーターでモデル