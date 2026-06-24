鹿児島県警によりますと、24日午前8時20分ごろ、南九州自動車道の薩摩川内市宮里町付近で土砂崩れが発生したということです。 このため、南九州自動車道の薩摩川内都と薩摩川内高江の間は上下線とも通行止めとなっています。 ・ ・ ・