福井県勝山市の発坂（ほっさか）駅は単線区間の交換駅、つまり対向する電車と行き違うために設けられた駅である。2001年6月24日、定刻より少し早くこの駅に到着した上り電車は、対向の下り急行電車を待ち、すれ違ってから出発するはずだった。ところがこの電車は、下り急行電車が来る前に、駅を出発してしまった――。 運転士の頭からは、発坂駅で対向電車と行き違うという段取りが抜け落ちていた。駅の出発信号も当然