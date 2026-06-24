レベル３大雨警報が、鹿児島市に発表されました。 薩摩川内市、霧島市、いちき串木野市、姶良市、さつま町、湧水町に発表されているレベル４土砂災害危険警報は、継続中です。 薩摩川内市、霧島市、いちき串木野市、姶良市、さつま町に発表されているレベル４大雨危険警報は、継続中です。 日置市に発表されているレベル３大雨警報は、継続中です。 ・ ・ ・