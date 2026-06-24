〈歩きタバコしてる人、たぶんあなたの想像の100倍ぐらい後ろまで匂いと副流煙が届いてます。細い道や後ろに子供がいる時は本当にやめてほしいです。〉 6月上旬、Xでこうした投稿が話題となった。リプライには「本当に迷惑」「もはやテロ」「副流煙も自分で吸い込んで飲み込んで欲しい」「こっちが後ろにいると灰も飛んでくるんだよ…」といった声が並び、歩きタバコに対する不満の根強さが伺える。「自分は喫煙者ですが、歩きタ