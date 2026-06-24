奄美地方を除く鹿児島県内では、線状降水帯による猛烈な雨が続いています。 きょう24日夕方にかけて土砂災害などに厳重な警戒が必要です。 九州付近に停滞する梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。気象庁は午前9時前に薩摩地方で線状降水帯が発生したと発表しました。 命に危険が及ぶ大雨災害の発生危険度が急激に高まっています。 今後、危険度の高い地域がさらに