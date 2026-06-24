これから旬をむかえ、無性に食べたくなる「青じそ」や「みょうが」「貝割れ菜」などの「薬味」。さわやかな風味とあと味が、暑い日のダルさや疲労感を吹き飛ばしてくれる夏に欠かせない食材です。今回は、この時期に食べたい野菜の代表格「なす」と、脂とうまみで満足感がアップする「豚ひき肉」を組み合わせた、薬味を存分に味わえる2品をご紹介します。1品目：『なすと豚ひきのうまみ炒め』のレシピ材料（2人分）なす …… 4個（