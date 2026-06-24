ポジティブ思考のつくり方 性格は先天的なものと後天的なもので形成されていますが、不安障害に大きくかかわる「自己志向」を高めるためには、どうすればよいのでしょうか。 「自己志向」を高めるコツ 個々人の性格についての分析で、精神医学の研究によく用いられるのがアメリカの精神科医クロニンジャーの7因子モデルです。それによれば、私たちの性格は、遺伝的な影響が強く、先天的に人が持っている４つの因子と、