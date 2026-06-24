愚痴っぽい人とうまくやるには「うなづく」だけでいい!? 愚痴っぽい人とうまくやる 人はうなずいてもらえるだけで好意を持つ 愚痴や文句ばかりに終始する人は、集団の中に必ずいるものだ。そんな人に「もういいかげんにしてくださいよ」と意見するのはＮＧ。「拒絶された！」と思うやいなや、逆ギレされてあなたは「ひどい人」にされてしまう。 いつでもどこでも口を開けば愚痴ばかり…という人への対処法は、「うんうん」