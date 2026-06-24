苦情を伝える ×：間違っています ︎：私の記憶違いかもしれませんが、○○が違うような気がします 言いかえPOINT 苦情を伝えるときは冷静さが求められます。頭に血が昇っても、感情に任せてキツい表現を用いるのは控えましょう。ズバリ「間違っています」と伝えるのではなく、「私の記憶違いかもしれませんが」と添えるだけで、やわらかい印象になり、相手にも受け止めてもらいやすくなるでしょ