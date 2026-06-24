三豊警察署 交際していた女性（22）に暴行を加えてけがを負わせたとして、香川県三豊市三野町の板金塗装業の男（22）が24日、傷害の疑いで逮捕されました。 三豊警察署によりますと、男は2026年5月18日午後3時ごろ、自宅で女性の首を両手でしめたり足蹴りしたりし、首の捻挫や全身打撲など全治2週間のけがを負わせた疑いが持たれています。 女性からの被害届を受けて警察が捜査し、男の容疑が強まったとして逮捕しました