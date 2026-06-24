大阪地検のトップだった北川健太郎元検事正が、部下の女性検事に対する準強制性交等罪で起訴された事件をめぐって、国会で検察庁の対応を厳しく批判する場面が目立ち始めている。6月18日の参院法務委員会では、法務省の刑事局長が「女性検事の意思確認をするなどして、心身への影響にも配慮して対策を講じてきた」と答弁。これに対し、昨年の参院選で初当選した国民民主党の小林さやか議員は「被害者の意思通りにまったくなってい