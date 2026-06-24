日本時間１０時３０分に豪消費者物価指数（5月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（5月）10:30 予想4.3%前回4.2%（前年比) 予想-0.4%前回0.4%（前月比) 予想3.5%前回3.4%（トリム平均・前年比) 予想0.3%前回0.3%（トリム平均・前月比)