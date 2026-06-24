２３日、ベクテノフ首相と会談する李強総理。（大連＝新華社記者／黄敬文）【新華社大連6月24日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は23日午前、第17回ニューチャンピオン年次総会（2026夏季ダボス会議）出席のため訪中したカザフスタンのベクテノフ首相と遼寧省大連市で会談した。