２３日、ウリ・バー首相と会談する李強総理。（大連＝新華社記者／丁林）【新華社大連6月24日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は23日午前、第17回ニューチャンピオン年次総会（2026夏季ダボス会議）出席のため訪中したギニアのウリ・バー首相と遼寧省大連市で会談した。