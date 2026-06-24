「JO1」と「INI」の中からサッカー好きの12人が集まり、2026年W杯を戦う日本代表を応援するオフィシャルアンバサダー「JI BLUE（ジェイアイブルー）」は24日、公式SNSを更新。あす25日に予定していた番組観覧を中止すると発表した。グローバルボーイズグループJO1とINIのメンバーのうち、サッカーを愛する12人で結成されたユニット「JI BLUE」。日本代表を後押しする応援ソングとして公式テーマソングの「景色」をリリースした