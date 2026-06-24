◇インターリーグドジャース―ツインズ（2026年6月23日ミネアポリス）“守備の人”の一打が、チームに大量点をもたらす起点となった。ドジャースのチャッキー・ロビンソン捕手（31）が移籍後初安打を記録。大谷翔平の勝ち越し犠飛を呼び込み、中盤の3得点に貢献した。2―2の4回1死一塁、ロビンソンはツインズ2番手・ボスの高めシンカーを捉え、左前打で出塁。一、三塁と好機を拡大した。ロビンソンにとってはホワイトソ