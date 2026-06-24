西日本シティ銀行（福岡市）の女性行員が支店執務室内の動画をＳＮＳに投稿して顧客情報が流出した問題で、村上英之頭取は２３日、定例記者会見で自身を含む役員３人の報酬の一部を自主返納すると発表した。「全役職員が再発防止策を徹底し、信頼回復に努める」と述べた。金額と期間は公表しない。問題を受けて執務室への私有スマートフォンの持ち込みを禁止したが、改めて再発防止策も発表した。全役職員を対象に研修を実施す