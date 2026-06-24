◇W杯北中米大会1次リーグL組パナマ0―1クロアチア（2026年6月23日米国・トロント）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグL組の第2戦が23日（日本時間24日）に行われ、2大会ぶり2度目の出場のパナマ（FIFAランキング39位）は、クロアチア（同15位）に0―1で敗れ、2連敗で1次リーグ敗退となった。それでも、この試合のプレイヤー・オブ・ザ・マッチ（POM）にはパナマのMFクリスティアン・マルティネスが選ばれた。負けた方