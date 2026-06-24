【ワシントン＝阿部真司】米議会上院は２３日、イランに対する軍事行動から米軍の撤収を求める決議案を可決した。多数派の与党・共和党議員の４人が造反し、賛成に回った。米国はイランと戦闘終結に向けた覚書に署名したが、共和党内で政権のイラン対応に不満が強まっていることを示した。決議案は、一定期間を超えた戦闘の継続には議会の承認が必要だと定めた１９７３年制定の戦争権限法に基づくもの。採決の結果は賛成５０、